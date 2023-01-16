«Позор». Захарова раскритиковала отказ города во Франции принять оплату за кладбище

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала «позором вопиющей бесчеловечной безнравственности» отказ французского города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели российской культуры.

Гладков возмутился после удара ВСУ по кладбищу в Белгородской области

По её словам, в России в достойном состоянии поддерживаются могилы солдат Наполеона, чтят память бойцов полка «Нормандия-Неман».

«Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания», - написала она.

Ранее в посольстве России во Франции пояснили, что вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идёт, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФранцияКладбищаМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры