Премия «Ясная Поляна» объявила шорт-лист номинации «Иностранная литература»

Только 10 книг зарубежных авторов включены в короткий список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна». Об этом объявил председатель её жюри Владимир Толстой.

По его словам, всего на суд жюри было представлено 27 произведений, в итоге, шорт-лист оказался относительно невелик. В него вошли произведения авторов из восьми стран - Аргентины, Китая, Испания, США, Польши, Великобритании, ФРГ и Франции. Лауреатов «Ясной Поляны» во всех номинациях, традиционно, назовут осенью.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», общий фонд премии составляет сейчас 6 миллионов, 700 тысяч рублей. Номинация «Иностранная литература» состоит из двух частей. Победитель – зарубежный писатель получит 1,2 миллиона рублей. Ещё 500 тысяч вручат переводчику его произведения на русский язык.

Лауреату в главной номинации «Современная русская проза» полагается 3 миллиона рублей. В длинный список вошло 21 произведение, шорт-лист огласят в сентябре. Все отечественные авторы из короткого списка поделят между собой 1 миллион рублей. Лауреат номинации «Событие» получает 500 тысяч рублей.

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Фото: t.me/yppremiaru
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