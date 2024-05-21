Премия «Ясная Поляна» объявила шорт-лист номинации «Иностранная литература»

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», общий фонд премии составляет сейчас 6 миллионов, 700 тысяч рублей. Номинация «Иностранная литература» состоит из двух частей. Победитель – зарубежный писатель получит 1,2 миллиона рублей. Ещё 500 тысяч вручат переводчику его произведения на русский язык.

Лауреату в главной номинации «Современная русская проза» полагается 3 миллиона рублей. В длинный список вошло 21 произведение, шорт-лист огласят в сентябре. Все отечественные авторы из короткого списка поделят между собой 1 миллион рублей. Лауреат номинации «Событие» получает 500 тысяч рублей.

