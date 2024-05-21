Два теплохода затонули в ходе ледохода в Якутии

По данным ведомства, инцидент произошёл на реке Лене в районе села Жиганск Жиганского района. Уточняется, что затонули теплоходы «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский», находившиеся на зимнем отстое.

«Пострадавших нет. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются», - указали следователи.

Ранее в Египте на реке Нил затонул паром, перевозивший рабочих строительной компании на объект в провинции Гиза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

