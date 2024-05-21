Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдёт в Москве
В Москве пройдёт чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Как пишет РИА Новости, об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Он отметил, что эта игра у детей является одной из самых любимых, и выразил надежду, что взрослые тоже с удовольствием в неё поиграют.
«Игра шутливая, но мы планируем в этом году провести целый чемпионат», - заключил Немерюк, добавив, что победителю, которого определят к осени, вручат приз.
Ранее курская школьница София Казначеева одержала победу на Евразийской олимпиаде по японскому языку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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