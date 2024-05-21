Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдёт в Москве

Он отметил, что эта игра у детей является одной из самых любимых, и выразил надежду, что взрослые тоже с удовольствием в неё поиграют.

«Игра шутливая, но мы планируем в этом году провести целый чемпионат», - заключил Немерюк, добавив, что победителю, которого определят к осени, вручат приз.

Ранее курская школьница София Казначеева одержала победу на Евразийской олимпиаде по японскому языку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

