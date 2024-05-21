Около 17 миллионов русскоязычных изданий списали на Украине
Свыше 26 миллионов книг списали из библиотек Украины с 2022 года, из которых 17 миллионов экземпляров — на русском языке. Об этом сообщило издание «Читомо» со ссылкой на Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого.
Отмечается, что доля списанных изданий на русском языке достигала 66% как в 2022, так и в 2023 года. Лидировали по этому показателю Винницкая и Днепропетровская области — примерно по миллиону экземпляров в каждом регионе.
Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru