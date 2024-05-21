Около 17 миллионов русскоязычных изданий списали на Украине

Отмечается, что доля списанных изданий на русском языке достигала 66% как в 2022, так и в 2023 года. Лидировали по этому показателю Винницкая и Днепропетровская области — примерно по миллиону экземпляров в каждом регионе.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски».

