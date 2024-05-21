Минцифры изучит подорожание мобильной связи на 8,5%

Минцифры изучает причины увеличения цен на услуги связи примерно на 8,5% в апреле, заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что ведомство разбирается в причинах произошедшего, пока привести какие-то объяснения сложно. Повышение цен на указанные проценты Шадаев назвал историческим.

«Хоть завтра!»: Как отмена роуминга между Белоруссией и РФ скажется на ценах

Напомним, что данные о росте цен опубликовал Росстат 17 мая.

Ранее сообщалось, что Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. По словам Шадаева, отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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