Минцифры изучит подорожание мобильной связи на 8,5%
Минцифры изучает причины увеличения цен на услуги связи примерно на 8,5% в апреле, заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.
Он отметил, что ведомство разбирается в причинах произошедшего, пока привести какие-то объяснения сложно. Повышение цен на указанные проценты Шадаев назвал историческим.
Напомним, что данные о росте цен опубликовал Росстат 17 мая.
Ранее сообщалось, что Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. По словам Шадаева, отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru