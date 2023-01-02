Гладков возмутился после удара ВСУ по кладбищу в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл подробности удара ВСУ по селу Муром. По его словам, часть снарядов нанесла удар по местному кладбищу.

ВСУ обстреляли село Витязево в Белгородской области

Уточняется, что повреждено не менее 15 могил: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники.

«Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!» - возмутился глава региона.

По словам Гладкова, в середине недели территория будет обследована повторно, чтобы понять, как ее восстанавливать.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших нет.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:КладбищаОбстрелБелгородВСУ
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