Гладков возмутился после удара ВСУ по кладбищу в Белгородской области

Уточняется, что повреждено не менее 15 могил: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники.

«Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!» - возмутился глава региона.

По словам Гладкова, в середине недели территория будет обследована повторно, чтобы понять, как ее восстанавливать.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших нет.