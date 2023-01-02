Гладков возмутился после удара ВСУ по кладбищу в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл подробности удара ВСУ по селу Муром. По его словам, часть снарядов нанесла удар по местному кладбищу.
Уточняется, что повреждено не менее 15 могил: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники.
«Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!» - возмутился глава региона.
По словам Гладкова, в середине недели территория будет обследована повторно, чтобы понять, как ее восстанавливать.
Ранее под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших нет.
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