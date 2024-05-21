СМИ: Фигуристы РФ Гейниш и Чигирев начнут выступать за Узбекистан

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев с будущего сезона начнут выступать за Узбекистан. Они уже подали документы на оформление перехода. Такую информацию распространил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Гейниш и и Чгирев выступают в спортивных парах с 2022 года. Они призёры чемпионата Москвы, победители этапа Кубка Москвы, а также призёры мемориала Панина-Коломенкина. Тренирует их Нина Мозер. При этом, пара ни разу не принимала участия в чемпионате России, а в прошлом сезоне фигуристы не отбирались на этот старт, и пропустили этапы Гран-при РФ. Это поможет им сменить спортивное гражданство.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», внимание к Чигирёву ранее было приковано тем, что он уже больше года встречается с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

В феврале 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил спортсменов из России от международных соревнований на фоне событий на Украине. После этого немало российских фигуристов стали выступать за другие страны.

