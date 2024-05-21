В Израиле пробили рекордную серию пенальти
Матч плей-офф за выход во вторую лигу Израиля между футбольными командами «Димона» и «Шимшон» завершился рекордной по продолжительности серией пенальти. Об этом сообщает израильский портал Sport5.
Уточняется, что выявить победителя в основное и дополнительное время не удалось. При счёте 2:2 команды стали бить пенальти. В итоге победу со счетом 23:22 одержал клуб «Димона».
В общей сложности команды пробили 56 пенальти, то есть на восемь больше, чем официально зарегистрировано в «Книге рекордов Гиннесса» - в финале Кубка Намибии 2005 года клубы «Палас» и «Сивикс» исполнили 48 одиннадцатиметровых ударов.
Ранее экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что был удивлён решениями арбитра ФИФА Владислава Безбородова, который в ходе встречи грозненского «Ахмата» и московского ЦСКА назначил пять пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил, хочет видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии
- Кингисеппский завод построит 199 катеров для МЧС
- Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в краже ее голоса
- Премия «Ясная Поляна» объявила шорт-лист номинации «Иностранная литература»
- Два теплохода затонули в ходе ледохода в Якутии
- Минцифры изучит подорожание мобильной связи на 8,5%
- В Израиле пробили рекордную серию пенальти
- Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдёт в Москве
- Белоруссию на церемонии прощания с Раиси представить глава МИД республики
- СМИ: Фигуристы РФ Гейниш и Чигирев начнут выступать за Узбекистан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru