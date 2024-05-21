В Израиле пробили рекордную серию пенальти

Уточняется, что выявить победителя в основное и дополнительное время не удалось. При счёте 2:2 команды стали бить пенальти. В итоге победу со счетом 23:22 одержал клуб «Димона».

В общей сложности команды пробили 56 пенальти, то есть на восемь больше, чем официально зарегистрировано в «Книге рекордов Гиннесса» - в финале Кубка Намибии 2005 года клубы «Палас» и «Сивикс» исполнили 48 одиннадцатиметровых ударов.

Ранее экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что был удивлён решениями арбитра ФИФА Владислава Безбородова, который в ходе встречи грозненского «Ахмата» и московского ЦСКА назначил пять пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

