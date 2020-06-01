Познер рассказал об отношении к нему Путина

Журналист заявил, что об отношении главы государства к нему рассказал «один человек». По словам Познера, этот «человек» как-то напрямую спросил об этом Путина.



«Я отношусь к нему хорошо, но сложно», - якобы заявил президент, говоря о своем отношении к Познеру.



Сам телеведущий отметил, что такая оценка со стороны главы государства ему льстит, однако, подчеркнул он, представители власти не должны хорошо относиться к журналистам.



Ранее телеведущий в интервью НСН рассказал, как живет и работает в условиях самоизоляции. Познер, в частности, заявил, что за это время ему удалось выкинуть из дома пять мешков с мусором.

