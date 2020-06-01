Познер рассказал об отношении к нему Путина
Телеведущий Владимир Познер заявил о том, что он в курсе того, как к нему относится президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Zoom.
Журналист заявил, что об отношении главы государства к нему рассказал «один человек». По словам Познера, этот «человек» как-то напрямую спросил об этом Путина.
«Я отношусь к нему хорошо, но сложно», - якобы заявил президент, говоря о своем отношении к Познеру.
Сам телеведущий отметил, что такая оценка со стороны главы государства ему льстит, однако, подчеркнул он, представители власти не должны хорошо относиться к журналистам.
Ранее телеведущий в интервью НСН рассказал, как живет и работает в условиях самоизоляции. Познер, в частности, заявил, что за это время ему удалось выкинуть из дома пять мешков с мусором.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Познер рассказал об отношении к нему Путина
- Минпромторг заявил о подешевевших в три раза масках
- Песков подтвердил объявление 1 июля выходным днем
- Железнодорожный мост через реку обрушился в Мурманской области
- Роспотребнадзор выступил за голосование по Конституции 1 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru