«Странно»: Познер выступил против признания «Талибана»
Журналист считает, что победа террористического движения в Афганистане не должна вызывать у России «особой радости».
Журналист, телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в ситуации с Афганистаном есть очевидные проигравшие и очевидные победители, при этом Россия не относит себя ни к одной из этих категорий.
Накануне движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) пригласило представителей ряда стран на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана. Как сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник среди радикалов, приглашения получили Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.
«Мое мнение не имеет никакого значения в решении таких вопросов. Я бы лично сказал, что организацию, которую мы называем запрещенной в России террористической организацией, признавать странно», - отметил Познер.
По его словам, российская сторона не спешит делать какие-либо официальные заявления в отношении движения «Талибан», а продолжает оценивать ситуацию.
«Разве весь мир воевал с "Талибаном"? Это поражение для тех, кто с ними воевал, то есть, для определенной части афганской элиты и для Соединенных Штатов. А для остального мира – кто как на это смотрит, кто как оценивает. Скажем, Иран не рассматривает это как поражение, Китай тоже явно не рассматривает это как поражение. Как это рассматривает Россия, трудно сказать, поскольку прямо, откровенно официальных заявлений на сей счет нет. Я не думаю, что победа «Талибан» является причиной для особой радости со стороны России», - подчеркнул телеведущий.
Поддержка сопротивления в Афганистане могла привести к полноценному конфликту с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России), а главная задача сейчас – успокоить ситуацию в этой стране, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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