«Странно»: Познер выступил против признания «Талибана»

Журналист, телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в ситуации с Афганистаном есть очевидные проигравшие и очевидные победители, при этом Россия не относит себя ни к одной из этих категорий.

Накануне движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) пригласило представителей ряда стран на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана. Как сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник среди радикалов, приглашения получили Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

«Мое мнение не имеет никакого значения в решении таких вопросов. Я бы лично сказал, что организацию, которую мы называем запрещенной в России террористической организацией, признавать странно», - отметил Познер.