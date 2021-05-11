Познер допустил возможность гражданской войны во Франции
Журналист и телеведущий заявил НСН, что граждане Франции, не исповедующие ислам, могут взяться за оружие, чтобы поставить исламистов на место.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на опасность гражданской войны во Франции.
В конце апреля группа отставных генералов заявила, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях страны и в республике фактически идет расовая война, которая способна ее разрушить и привести к тысячам жертв. Позже это обращение поддержали действующие французские военные.
«Я думаю, что они (французские военные – прим. НСН) правы в своем выступлении. Положение очень острое, есть даже опасность возникновения гражданской войны, когда французское население, не исповедующее ислам, возьмется за оружие», - сказал Познер.
При этом он назвал недостаточными меры, принимаемые для урегулирования ситуации властями Франции.
«Не знаю, почему французское правительство не принимает более жестких мер. Полагаю, они опасаются того, что введение таких мер приведет к вспышке насилия, а что из этого получится – не совсем понятно. Но положение во Франции очень острое – это факт. Я не знаю, что делать. Но за любое террористическое действие надо наказывать, причем делать это так, чтобы другим было неповадно. Очень мягко до сих пор обращались, и надо, конечно, это изменить», - считает телеведущий.
Он напомнил, что во Франции есть закон, согласно которому военные не имеют права выступать и вмешиваться в политические, религиозные, национальные и другие подобные вопросы.
«Они (французские военные - прим. НСН) пошли на нарушение закона, и их, несомненно, накажут за это. Они выступили по поводу нарушения закона, как они считают, со стороны людей, исповедующих ислам. В основном, это выходцы из Алжира и Марокко. Я думаю, что они правы в своем выступлении», - добавил Познер.
При этом, по его мнению, политика Франции в отношении иммигрантов была ошибочной.
«Это очень сложная проблема, истоки которой ведут ко времени, когда Франция открыла свои двери для иммиграции с чувством вины перед бывшими колониальными странами по поводу Алжирской войны. Для этих людей были сделаны особые льготы. Если в отношении первых иммигрантов это можно было понять и в какой-то степени оправдать, то в дальнейшем по отношению к следующему поколению, которое стало воспринимать эти вещи, как само собой разумеющееся, это оправдать было нельзя. Сама политика в отношении иммигрантов была в конечном итоге ошибочной», - заключил собеседник НСН.
Ранее действующие военные Франции в открытом письме поддержали обращение отставных генералов, заявивших о «распаде» страны. Письмо опубликовало издание Valeurs actuelles. В нем, в частности, говорится об опасности хаоса, насилия и гражданской войны во Франции.
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