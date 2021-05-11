Познер допустил возможность гражданской войны во Франции

«Я думаю, что они (французские военные – прим. НСН) правы в своем выступлении. Положение очень острое, есть даже опасность возникновения гражданской войны, когда французское население, не исповедующее ислам, возьмется за оружие», - сказал Познер.

При этом он назвал недостаточными меры, принимаемые для урегулирования ситуации властями Франции.

«Не знаю, почему французское правительство не принимает более жестких мер. Полагаю, они опасаются того, что введение таких мер приведет к вспышке насилия, а что из этого получится – не совсем понятно. Но положение во Франции очень острое – это факт. Я не знаю, что делать. Но за любое террористическое действие надо наказывать, причем делать это так, чтобы другим было неповадно. Очень мягко до сих пор обращались, и надо, конечно, это изменить», - считает телеведущий.

Он напомнил, что во Франции есть закон, согласно которому военные не имеют права выступать и вмешиваться в политические, религиозные, национальные и другие подобные вопросы.

«Они (французские военные - прим. НСН) пошли на нарушение закона, и их, несомненно, накажут за это. Они выступили по поводу нарушения закона, как они считают, со стороны людей, исповедующих ислам. В основном, это выходцы из Алжира и Марокко. Я думаю, что они правы в своем выступлении», - добавил Познер.

При этом, по его мнению, политика Франции в отношении иммигрантов была ошибочной.