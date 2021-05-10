Более 100 тысяч человек поддержали письмо военных к Макрону о «распаде» Франции

Более 100 тысяч человек подписались под обращением французских военных к президенту страны Эммануэлю Макрону с предупреждением о возможном «распаде» страны. Письмо военнослужащих опубликовано в издании Valeurs actuelles.

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Ранее НСН писала, что более 40 тысяч человек поддержали открытое письмо военных, согласившихся с опубликованным в апреле обращением отставных французских генералов. Ветераны вооруженных сил считают, что Францию ожидает «распад» из-за экстремизма и несоблюдения конституции.

Военные отмечают, что отставные бойцы «подписали открытое письмо со здравым смыслом». В адресованном властям Франции письме действующие военнослужащие подчеркнули, что из любви к стране рассказывают правду об обстановке в ней.

«Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — цитирует обращение Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Эммануэль МакронВоеннослужащиеФранция
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