Более 100 тысяч человек поддержали письмо военных к Макрону о «распаде» Франции
Более 100 тысяч человек подписались под обращением французских военных к президенту страны Эммануэлю Макрону с предупреждением о возможном «распаде» страны. Письмо военнослужащих опубликовано в издании Valeurs actuelles.
Ранее НСН писала, что более 40 тысяч человек поддержали открытое письмо военных, согласившихся с опубликованным в апреле обращением отставных французских генералов. Ветераны вооруженных сил считают, что Францию ожидает «распад» из-за экстремизма и несоблюдения конституции.
Военные отмечают, что отставные бойцы «подписали открытое письмо со здравым смыслом». В адресованном властям Франции письме действующие военнослужащие подчеркнули, что из любви к стране рассказывают правду об обстановке в ней.
«Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — цитирует обращение Газета.ру.
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