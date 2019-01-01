Экономист: Сотрудничество с МВФ приведет Зеленского к краху

Переговоры по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) пройдут в сентябре. Об этом представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, уточнив, что это будет зависеть от результатов переговоров.

В декабре 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что Зеленский будет продолжать сотрудничать с МВФ, при этом уровень жизни населения будет стремительно падать.

«Зеленский неизбежно сотрудничать с МВФ и тем самым продолжит линию Порошенко. Итоги можно наблюдать, оценивая уровень жизни населения. С 2014 года ситуация изменилась катастрофически, уровень опустился настолько чудовищно, что выполнять новые рецепты МВФ немыслимо, но новые пакет уже готов. Теперь он касается продажи земли на Украине. Значительная часть должна перейти иностранным собственникам.