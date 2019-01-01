Экономист: Сотрудничество с МВФ приведет Зеленского к краху
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН заявил, что Зеленский продолжит сотрудничество с МВФ, но на первых порах будет делать это скрыто от оппозиции.
Переговоры по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) пройдут в сентябре. Об этом представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, уточнив, что это будет зависеть от результатов переговоров.
В декабре 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что Зеленский будет продолжать сотрудничать с МВФ, при этом уровень жизни населения будет стремительно падать.
«Зеленский неизбежно сотрудничать с МВФ и тем самым продолжит линию Порошенко. Итоги можно наблюдать, оценивая уровень жизни населения. С 2014 года ситуация изменилась катастрофически, уровень опустился настолько чудовищно, что выполнять новые рецепты МВФ немыслимо, но новые пакет уже готов. Теперь он касается продажи земли на Украине. Значительная часть должна перейти иностранным собственникам.
И это, по сути, было основной причиной, почему Запад «брал» Украину, так важно было оторвать ее от России и ЕАЭС. То же самое касается нефтегазотранспортной ситемы и многих других перспективных сфер», - уверен Колташов.
По мнению эксперта, МВФ, в принципе, никому не дает хороших советов, бесплатных кредитов. Фонд делает всё, чтобы затянуть государство в кабалу, и Украина ловко в эти расставленные сети попала. Страна будет обязана выполнять все условия МВФ, но беда лишь том, что все эти советы и меры никому в мире не принесли экономического процветания.
«МВФ наряду со Всемирным банком - главные злодеи мировой экономики»
«Зеленский не может отказать от услуг МВФ, потому что это означает, что Украина «кинет» Фонд, а у страны огромный пред этой структурой долг. В сериале «Слуга народа» Зеленский прощается с МВФ и говорит, что Украину ему не продается, но в реальной жизни такого точно не будет. И он уже об этом заявлял, пообещав интеллигентно разговаривать. Правда, сотрудничать с таким хищником он будет плотно и деструктивно, но президенту сейчас важно, чтобы никто об этом не догадался. Особенно сейчас, когда идет формирование нового состава Верховной Рады», - уверен экономист Василий Колташов.
По его словам, сотрудничество с МФВ приведёт президента Зеленского к краху, как это случилось с Порошенко.
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского. С таким предупреждением выступил сегодня экс-украинский дипломат Олег Волошин.
Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что украинский регулятор ожидает получения по новой программе Международного валютного фонда $2 млрд в конце 2019 года.
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