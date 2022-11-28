«Видимость самостоятельности»: В Лондоне делают ставку на связку с США

Лондон делает ставку на тесное взаимодействие с Вашингтоном, но пытается сохранить видимость независимой политики после выхода из ЕС, заявила старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН.

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что стране нужно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай. Годованюк оценила перспективы «самостоятельной» политики Британии.

«Вряд ли Сунак сможет предложить какие-то радикальные изменения, учитывая, что в предыдущем правительстве Джонсона была сформулирована стратегия. Я не вижу у Сунака возможности предложить какие-то новаторские идеи. Мы увидим риторику, которая уже предложена ранее, и, возможно, корректировки в отношении Китая», - отметила она.