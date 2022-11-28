«Видимость самостоятельности»: В Лондоне делают ставку на связку с США
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк заявила НСН, что Сунак не сможет предложить новой стратегии для страны.
Лондон делает ставку на тесное взаимодействие с Вашингтоном, но пытается сохранить видимость независимой политики после выхода из ЕС, заявила старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН.
Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что стране нужно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, как это делают Россия и Китай. Годованюк оценила перспективы «самостоятельной» политики Британии.
«Вряд ли Сунак сможет предложить какие-то радикальные изменения, учитывая, что в предыдущем правительстве Джонсона была сформулирована стратегия. Я не вижу у Сунака возможности предложить какие-то новаторские идеи. Мы увидим риторику, которая уже предложена ранее, и, возможно, корректировки в отношении Китая», - отметила она.
Собеседник НСН подчеркнула, что Лондон только формально заявляет о своей независимости, на самом деле Великобритания не откажется работать в связке с США.
«Выход Великобритании из ЕС говорит о самостоятельности внешней политики, это ее главный козырь. На самом деле мы понимаем и в Лондоне это понимают, что они делают ставку на американо-центричную систему международных отношений. Главная особенность современной внешней политики Великобритании – это очень ярко выраженная связка с США. Главная дилемма для Лондона – как сохранить эту видимость самостоятельности и независимости и пытаться балансировать между крупными центрами силы, сохраняя привязку к Вашингтону. Без связи с Вашингтоном Великобритания утратит все рычаги воздействия на международные политические процессы», - объяснила Годованюк.
Великобритания, как и другие страны, сейчас находится в рецессии. Об этом ранее заявил министр финансов королевства Джереми Хант в Палате общин британского парламента, представляя налоговую программу нового правительства премьера Риши Сунака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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