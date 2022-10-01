В США усомнились в целесообразности переизбрания Байдена из-за его состояния здоровья

«Во время кампании 2020 года, независимо от того, в какое время дня вы видели речь Байдена, он выглядел усталым и звучал неуверенно... Это не слабоумие, как недавно предположил Трамп (Дональд, экс-президент США – прим. НСН); просто это были моменты, когда [Байден], казалось, пытался подобрать слова или немного смущался», — напомнила журналистка ряд выступлений, когда американский лидер заговаривался или путался.

Хотя коллеги американского лидера по Демократической партии обычно объясняли его оговорки занятостью, по мнению МакАрдл, за последние 10 лет Джо Байден просто заметно постарел.

Возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США не улучшит отношения Вашингтона с Москвой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Вряд ли это (президентство Трампа – прим. НСН) отразится на отношениях США с Россией, потому что сторонников их улучшения можно пересчитать по пальцам. В Америке сформировался антироссийский консенсус, практически все выступают за сдерживание РФ, а по многим вопросам позиции некоторых республиканцев еще более радикальны, чем демократов. Они критикуют Байдена за то, что он чуть ли не "хромая утка" и рекомендуют отправить американский воинский контингент воевать с Россией. Трамп извлек уроки из своего прошлого президентства, когда он вначале начал выступать за улучшение отношений с Россией и был, по сути, заблокирован Конгрессом и истеблишментом, его стали называть чуть ли не кремлевским агентом, и в итоге он начал проводить жесткую антироссийскую политику. Он прекрасно понял, что с такими идеями трудно занять политический Олимп», - сказал Блохин.

