СМИ: Следы «Новичка» найдены на бутылке Навального и в анализах

Следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок» обнаружены в крови, моче и на коже Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у него с собой в самолете. Субстанцию в ходе анализов идентифицировали эксперты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По данным издания, именно эти сведения были озвучены на совещании руководства ФРГ, в котором приняли участие канцлер Ангела Меркель, её заместитель Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас, глава МВД Хорст Зеехофер, глава Минюста Кристине Ламбрехт, руководитель оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На заседании также присутствовал координатор работы спецслужб в ведомстве канцлера Хельге Браун.

Специалист Бундесвера, объясняя полученные результаты, подчеркнул, что речь идёт именно о группе ядов «Новичок», и это, по его словам, не вызывает никаких сомнений. Уточняется, что бутылку, загрязнённую следами вещества, медикам клиники Charite в Берлине передали близкие Навального.

