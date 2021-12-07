«Чертовски агрессивный пакет»: США пригрозили России «полукатастрофой» из-за Украины

Аналогичной позиции придерживается и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Ранее в пресс-центре НСН он сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией».

«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действиям в последний месяц вынужден употреблять», - сказал Тосунян.

Отключение от SWIFT как полукатастрофа

Еще весной в Кремле не исключали отключение страны от SWIFT, а в МИД отмечали, что Россия при таком сценарии задействует некие альтернативные варианты. Если же все-таки представить, что этот «крайний» вариант будет реализован, то последствия могут быть разрушительными, пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

«Скорее всего, это будет полномасштабное замораживание всех долларовых средств. Банки смогут вернуть их россиянам только в наличной форме, а дальнейшее использование всех долларовых активов в безналичной форме станет невозможным», - рассказал экономист.

По его словам, это также может привести к тяжелой экономической ситуации в стране, так как отключение от системы приведет к невозможности использовать доллары как валюту расчета за поставку нефти и газа.

«Нефтегазовые доходы составляют 35% доходов федерального бюджета. Если бюджет полностью обвалится на эти 35% процентов, придется понижать расходы либо заменять эту часть эмиссионными деньгами, то есть возвращаться к высокой инфляции, к полукатастрофической ситуации в государственных финансах. Как тогда закрывать обязательства правительства по пенсии, по бюджетникам и вообще в целом, как перестраивать бюджетную сферу? Сейчас, думаю, никто не сможет предсказать. Это будет тяжелая ситуация», - уверен Дубинин.

В понедельник лидеры пяти стран - США, Великобритании, Франции, Германии и Италии - призвали Россию к «деэскалации напряженности» на границе с Украиной. Президенты собрались на переговоры с тем, чтобы выработать единую позицию «перед лицом российских угроз и враждебности», говорится, как передает РИА Новости, в сообщении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона. В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках «нормандского» формата.

У Путина и Байдена на вторник намечены переговоры по видеосвязи. Ключевой темой обсуждения президентов анонсирована ситуация на Украине.

Предполагается, что главы США, Великобритании, Франции, Германии и Италии снова выступят по итогам переговоров Путина и Байдена, а американский лидер после



