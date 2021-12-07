«Чертовски агрессивный пакет»: США пригрозили России «полукатастрофой» из-за Украины
США снова заговорили об отключении от SWIFT, если Россия «нападет» на Украину. Эксперты и политики считают такой сценарий маловероятным, но в Кремле заявляли, что готовятся и к этому.
США и Евросоюз подготовили новый пакет санкций на случай, если Россия «нападет» на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В качестве наиболее вероятных санкций может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.
В качестве одного из вариантов также рассматривается отключение России от системы финансовых платежей SWIFT. Однако, по данным издания, такая мера рассматривается как крайняя из-за того, что это нанесет ущерб обычным гражданам.
В свою очередь, американский телеканал CNN в понедельник со ссылкой на анонимные источники заявил, что главной мишенью новых ограничений должны стать члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российские олигархи. Помимо персональных санкций предусмотрены также ограничения против российского энергетического сектора. По информации телеканала, американские власти также рассматривают ограничения против российского госдолга. Отключение от SWIFT телеканал называет «ядерным вариантом». «Мы составили чертовски агрессивный пакет», - цитирует CNN собеседника.
По данным СМИ, президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину намерения Вашингтона по санкциям уже во вторник в ходе запланированной беседы.
Наличка в чемоданах?
Отключение от SWIFT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает крайне маловероятным сценарием.
«Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?», — сказал сенатор в беседе с РБК. Джабаров подчеркнул, что Россия интегрирована в мировую экономику, так что в случае отключения от SWIFT проблемы будут у многих стран.
К экономической войне США не готовы и продолжат лишь точечно атаковать Россию санкциями, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист Антон Шабанов. По его словам, для Америки экономические санкции в отношении доллара окажутся не менее неприятными.
«Политика политикой, война войной, но все-таки про экономический смысл забывать не стоит. Тем более американцам, которые по натуре бизнесмены и считают лучше, чем любые суперкомпьютеры. Если кого-то отрезать от доллара, то для этой страны доллар перестанет быть мировой резервной валютой, придется искать какие-то альтернативы, а Россия не самая маленькая страна в мире. Получается, что для Америки это значит постепенно рубить сук, на котором они сидят, я сомневаюсь, что на такие резкие шаги американцы пойдут, но какие-то частичные дополнительные ограничения вполне возможны», - пояснил экономист.
Аналогичной позиции придерживается и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Ранее в пресс-центре НСН он сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией».
«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действиям в последний месяц вынужден употреблять», - сказал Тосунян.
Отключение от SWIFT как полукатастрофа
Еще весной в Кремле не исключали отключение страны от SWIFT, а в МИД отмечали, что Россия при таком сценарии задействует некие альтернативные варианты. Если же все-таки представить, что этот «крайний» вариант будет реализован, то последствия могут быть разрушительными, пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
«Скорее всего, это будет полномасштабное замораживание всех долларовых средств. Банки смогут вернуть их россиянам только в наличной форме, а дальнейшее использование всех долларовых активов в безналичной форме станет невозможным», - рассказал экономист.
По его словам, это также может привести к тяжелой экономической ситуации в стране, так как отключение от системы приведет к невозможности использовать доллары как валюту расчета за поставку нефти и газа.
«Нефтегазовые доходы составляют 35% доходов федерального бюджета. Если бюджет полностью обвалится на эти 35% процентов, придется понижать расходы либо заменять эту часть эмиссионными деньгами, то есть возвращаться к высокой инфляции, к полукатастрофической ситуации в государственных финансах. Как тогда закрывать обязательства правительства по пенсии, по бюджетникам и вообще в целом, как перестраивать бюджетную сферу? Сейчас, думаю, никто не сможет предсказать. Это будет тяжелая ситуация», - уверен Дубинин.
В понедельник лидеры пяти стран - США, Великобритании, Франции, Германии и Италии - призвали Россию к «деэскалации напряженности» на границе с Украиной. Президенты собрались на переговоры с тем, чтобы выработать единую позицию «перед лицом российских угроз и враждебности», говорится, как передает РИА Новости, в сообщении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона. В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках «нормандского» формата.
У Путина и Байдена на вторник намечены переговоры по видеосвязи. Ключевой темой обсуждения президентов анонсирована ситуация на Украине.
Предполагается, что главы США, Великобритании, Франции, Германии и Италии снова выступят по итогам переговоров Путина и Байдена, а американский лидер после
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