К 125-летней годовщине Михаила Шолохова его оригинальная библиотека будет полностью восстановлена, сообщила кандидат культурологии, учёный секретарь Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» Лидия Слюсаренко в пресс-центре НСН.



24 мая 1905 года родился писатель Михаил Шолохов. В 2030-м году наступит его 125-летняя годовщина со дня рождения. Слюсаренко пообещала, что к этому времени в музее восстановят собрание сочинений писателя, которое ранее считалось утраченным.