Библиотеку Михаила Шолохова воссоздадут к 2030 году
Уникальный кабинет писателя восстановят в его доме-музее, заявила в пресс-центре НСН Лидия Слюсаренко.
К 125-летней годовщине Михаила Шолохова его оригинальная библиотека будет полностью восстановлена, сообщила кандидат культурологии, учёный секретарь Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» Лидия Слюсаренко в пресс-центре НСН.
24 мая 1905 года родился писатель Михаил Шолохов. В 2030-м году наступит его 125-летняя годовщина со дня рождения. Слюсаренко пообещала, что к этому времени в музее восстановят собрание сочинений писателя, которое ранее считалось утраченным.
«В канун празднования 125-летия со дня рождения М. А. Шолохова в 2030 году у нас будет с Донской публичной библиотекой проект по воссозданию довоенное библиотеки Шолохова. Мы все знаем, что в 1930-е годы Михаил Александрович собрал уникальную библиотеку в своем доме с мезонином, но она, к сожалению, была полностью утрачена в годы Великой Отечественной войны. Но есть опись, сделанная старшей дочерью писателя Светланой. Музей давно уже осуществляет проект по поиску утраченной библиотеки. Приобретаются книги, которые были в ней. Хочется воссоздать довоенный кабинет писателя, постараемся к 2030 году», — отметила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал в пресс-центре НСН, как его дед спас казаков от геноцида.
