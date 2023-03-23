«Повадки хулигана»: Посольство РФ в США ответило на слова Кирби о российских лётчиках

Комментируя слова директора по стратегическим коммуникациям в СНБ Джона Кирби о российских лётчиках, сбивших над Чёрным морем беспилотник Reaper MQ-9, в диппредставительстве назвали «очевидным малодушием» оскорбления, прозвучавшие в адрес офицеров российской армии.

«Формально являясь человеком в погонах, он должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство», - отметили в посольстве, добавив, что на личности переходят только при отсутствии контраргументов.

Ранее Кирби заявил, что не понимает, за что наградили лётчиков, сбивших над Чёрным морем беспилотник Reaper MQ-9, отметив, что они, в лучшем случае, действовали как идиоты, сообщает НСН.