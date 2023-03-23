СМИ: в США назвали «идиотом» российского лётчика, сбившего американский беспилотник

Представитель администрации США Джон Кирби заявил, что не понимает, за что наградили лётчиков, сбивших над Чёрным морем беспилотник Reaper MQ-9, пишет украинское издание «Страна.ua».

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По его словам, российские пилоты, в лучшем случае, действовали как идиоты.

«Понятия не имею, зачем награждать за мужество лётчика, который в худшем случае злонамеренно подвергал огромному риску себя и собственность США, а в лучшем — просто идиот», — заключил Кирби.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков экипажей Су-27, которые предотвратили нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства американским беспилотником MQ-9, сообщает RT.

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ТЕГИ:ВКС РФСШАБеспилотникиНаградаСу-27

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