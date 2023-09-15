«Поют дифирамбы»: Китай пользуется слабостями России в погоне за доминированием
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил НСН, что Китай лишь внешне хорошо относится к России, так как сейчас Москва во многом зависит от Пекина.
Китай только внешне хорошо относится к России, а на самом деле пользуется слабостями Москвы, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с НСН.
Президент США Джо Байден рассказал, что на личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года заявил, будто «Китай не очень-то уважает Россию». По словам Байдена, Путин неохотно говорит о недопущении размещения ядерного оружия в космосе, поскольку чувствует, что Вашингтон попросит привлечь к этому вопрос Китай. Котков отметил, что правда в словах Байдена есть.
«Американский президент преследует цель вбить клин между Китаем и Россией. Но в то же время в словах Байдена есть доля правды, к этому необходимо отнестись серьезно. Правда заключается в том, что Китай еще в 90-е годы был бедной страной, уровень жизни в России тогда был выше, чем в Китае. А что мы видим сейчас? Все наоборот. Китай сумел во многом добиться технологического суверенитета, а Россия его утратила. На словах Китай может петь дифирамбы российскому правительству, но это только на словах. На самом деле руководство Китая относится внешне к России хорошо, потому что у нас сейчас есть слабости, мы попадаем в зависимость от Китая», - отметил он.
По его словам, сотрудничество Пекина и Москвы выгодно в большей степени Китаю, который не собирается полностью отворачиваться от США.
«Китай покупает у нас ресурсы с огромной скидкой, взамен ничего особо не предлагает. Китай уже поставил в финансовую зависимость Киргизию, Таджикистан, вытеснив Россию из региона. Россия вынуждена покупать у Китая то, что не может производить сейчас. Если почитать китайскую прессу, то может сложиться впечатление, что китайцы негативно относятся к Америке, но на самом деле Китай вынужден считаться с США, так как США обладают мощными рычагами давления на Китай», - заключил он.
В ходе визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена в июне Пекин выдвинул ему «железобетонные требования», касающиеся равноправного диалога, объяснил в интервью «Радиоточке НСН» президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
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