«Поучили жизни?»: США предрекли «истерику» после визита Блинкена в Китай

При этом Санакоев прогнозирует истеричную реакцию на заявления Пекина со стороны оппонентов президента США Джо Байдена.

«Прогнозирую, что такие заявления китайской стороны будут встречены конкурентами нынешней администрации очень истерично. Республиканцы будут говорить, что Блинкен сдал все позиции США и всех демократов за это надо немедленно менять», - заключил собеседник НСН.

В середине июня сообщалось, что «Роснефть» и китайская компания CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

