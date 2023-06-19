«Поучили жизни?»: США предрекли «истерику» после визита Блинкена в Китай
Оппоненты Байдена начнут кричать, что Блинкен сдал все позиции США, при этом Китай не устраивает «вассальное положение», сказал в эфире НСН Сергей Санакоев.
В ходе визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена Пекин выдвинул ему «железобетонные требования», касающиеся равноправного диалога, объяснил в интервью НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай четко изложил Блинкену свою позицию, и стороны договорились действовать на основе взаимопонимания.
«Разговор был только о том, что надо улучшать отношения. Стороны договорились, в том числе, о создании совместной контактной группы, о том, что контакты на высоком уровне будут развиваться и скоро состоится встреча между Си Цзиньпином и Джо Байденом. Но это все оргмоменты. Договорились ли они о самом главном, о том, на чем китайская сторона совершенно твердо и железно настаивает, - о равноправном диалоге, а не как представляют в США, что они главные, а китайцы, как и все остальные страны, должны быть в вассальном положении, - мы это увидим по поведению и заявлениям США», - сказал Санакоев.
По его мнению, Блинкена могли попытаться «поучить жизни», как некоторых европейских политиков.
«За эти три дня риторика американцев менялась. В начале года в Китае научили европейских политиков жизни и как себя надо вести. Си Цзиньпин сказал, что встреча прошла в конструктивном ключе. Это означает, что за два дня, которые Блинкен находился в Китае, от него хорошенько потребовали, чтобы США прекратили вмешиваться во внутренние дела Китая и вообще говорить о некой «китайской угрозе», тем более в таких вопросах, как Тайвань, а также перешли от диктата условий в двусторонних отношениях на конструктивные, взаимовыгодные и равноправные отношения», - считает эксперт.
При этом Санакоев прогнозирует истеричную реакцию на заявления Пекина со стороны оппонентов президента США Джо Байдена.
«Прогнозирую, что такие заявления китайской стороны будут встречены конкурентами нынешней администрации очень истерично. Республиканцы будут говорить, что Блинкен сдал все позиции США и всех демократов за это надо немедленно менять», - заключил собеседник НСН.
В середине июня сообщалось, что «Роснефть» и китайская компания CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов
- Концерты сайд-проекта музыкантов «Animal ДжаZ» отменили после жалоб
- В Белоруссии утвердили клинический протокол, включающий химическую кастрацию
- Нарышкин: Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления
- Coca-Cola HBC объявила о покупке производителя водки Finlandia
- АТОР: Национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии станут цифровыми
- Актрису Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
- Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины
- Столтенберг: НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине
- Песков заявил, что у Москвы и Минска много недругов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru