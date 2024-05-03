«Потушить протесты»: Отказ Эрдогана от торговли с Израилем сочли временным

«Турция сейчас делает акцент на том, что должна быть обеспечена беспрерывная помощь анклаву, в каком-то смысле даже более гибкий вариант. Турция не заинтересована в том, чтобы прекращение торговли продолжалось долго, но есть международное давление и внутриполитическое. Эрдоган вообще скрывал, что торговля идет. На более серьезные меры Эрдоган идти не готов. Этим договором он смог потушить протестные настроения в обществе», - объяснил он.

По словам политолога, Турция понесет незначительные потери из-за новых ограничений, но в нынешних условиях любой экономический удар чувствителен для Анкары.

«Между Турцией и Израилем даже в лучшие времена объем торговли составлял около 7 миллиардов, ограничения не будут смертельными для Турции. На этом фоне могут появиться новые отношения, связи с Персидским заливом, который убытки сможет компенсировать. Хотя для Турции сейчас любой экономический удар неприятен», - рассказал Дюрре.

При этом он подчеркнул, что любые действия турецкий лидер сегодня согласовывает напрямую с Вашингтоном, даже если речь идет про помощь ХАМАС.

«Эрдоган сейчас делает все в координации с США. Мне не кажется, что он примет какие-то меры вопреки интересам США и Запада в целом. Да, он балансирует между ХАМАС и Западом, он из-за экономических причин не может идти вопреки. Поэтому по всем вопросам, включая помощь ХАМАС, Эрдоган консультируется с США», - добавил собеседник НСН.

В начале апреля Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. В четверг, 2 мая, министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, передает «Радиоточка НСН».



