«Потушить протесты»: Отказ Эрдогана от торговли с Израилем сочли временным
Икбаль Дюрре заявил НСН, что Эрдоган больше не смог скрывать отношения с Израилем и пошел на «гибкий» запрет, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден прекратить торговые отношения с Израилем, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН. При этом он отметил, что Турция к длительному запрету не готова.
Министерство торговли Турции подтвердило, что страна полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Ведомство уточнило, что ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе и не обеспечит «бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи» в анклав.
«Турция сейчас делает акцент на том, что должна быть обеспечена беспрерывная помощь анклаву, в каком-то смысле даже более гибкий вариант. Турция не заинтересована в том, чтобы прекращение торговли продолжалось долго, но есть международное давление и внутриполитическое. Эрдоган вообще скрывал, что торговля идет. На более серьезные меры Эрдоган идти не готов. Этим договором он смог потушить протестные настроения в обществе», - объяснил он.
По словам политолога, Турция понесет незначительные потери из-за новых ограничений, но в нынешних условиях любой экономический удар чувствителен для Анкары.
«Между Турцией и Израилем даже в лучшие времена объем торговли составлял около 7 миллиардов, ограничения не будут смертельными для Турции. На этом фоне могут появиться новые отношения, связи с Персидским заливом, который убытки сможет компенсировать. Хотя для Турции сейчас любой экономический удар неприятен», - рассказал Дюрре.
При этом он подчеркнул, что любые действия турецкий лидер сегодня согласовывает напрямую с Вашингтоном, даже если речь идет про помощь ХАМАС.
«Эрдоган сейчас делает все в координации с США. Мне не кажется, что он примет какие-то меры вопреки интересам США и Запада в целом. Да, он балансирует между ХАМАС и Западом, он из-за экономических причин не может идти вопреки. Поэтому по всем вопросам, включая помощь ХАМАС, Эрдоган консультируется с США», - добавил собеседник НСН.
В начале апреля Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. В четверг, 2 мая, министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, передает «Радиоточка НСН».
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