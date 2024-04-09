В Израиле анонсировали ответные меры после введения Турцией ограничений на экспорт

Турция нарушает торговые соглашения с Израилем, а президент республики Реджеп Тайип Эрдоган жертвует экономическими интересами ради поддержки палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

Турция ограничила экспорт в Израиль 54 видов промышленных товаров

Ранее Турция объявила об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продукции из-за боевых действий в секторе Газа.

Как отметил Кац, Эрдоган «жертвует экономическими интересами народа» ради ХАМАС в Газе.

«Израиль не будет подчиняться насилию и вымогательству... мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб... экономике», — написал министр в соцсети Х.

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ФОТО: РИА Новости
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