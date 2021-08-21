В Германии назвали плюсы официального преемника Меркель для России

Немецкий политолог в эфире НСН рассказал о преимуществе кандидатуры Армина Лашета для России на посту канцлера Германии. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель «твердо убеждена», что ее преемником на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) станет Армин Лашет. Об этом она заявила на митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании союза, сообщает Zeit 21 августа.

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«Это повод бороться, чтобы за этими <…> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — цитирует РИА Новости Ангелу Меркель.

Она подчеркнула, что предстоящие выборы станут первыми с 1994 года, «в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание... За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет», заявила Меркель.

По ее словам, Лашет уделяет «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними». И выразила надежду на то, что именно эти качества сформируют его деятельность «в качестве канцлера Федеративной Республики Германия».

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Немецкий политолог Александр Рар с высокой долей вероятности считает, что Меркель заменит на посту канцлера Лашет. Об этом эксперт заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я почти уверен, что к власти придет Армин Лашет, а у него положительное отношение к сотрудничеству с Россией. Возможно, в этом отношении он будет даже лучше Меркель. Для Германии и Европы очень важны демократические ценности – права человека, гражданское общество во всем мире. В этом вопросе Германии и России не всегда удается достичь взаимопонимания, но нельзя забывать об общих интересах, надо стараться найти общий язык. И Лашет это понимает. Если к власти придут «Зеленые», тогда будет очень идеологизированная политика. В этом случае, я боюсь, отношения между Германией и Россией резко могут испортиться», - резюмировал Рар.

На пост канцлера ФРГ от партии «Зелёные» выдвинута Анналена Бербок, которая резко негативно относится к «Северному потоку - 2».

Напомним, Ангела Меркель уйдет с должности канцлера, которую занимает с 2005 года, после парламентских выборов, замеченных в ФРГ на сентябрь.

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Фото: pixabay.com
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