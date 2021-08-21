В Германии назвали плюсы официального преемника Меркель для России

«Это повод бороться, чтобы за этими <…> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — цитирует РИА Новости Ангелу Меркель.

Она подчеркнула, что предстоящие выборы станут первыми с 1994 года, «в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание... За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет», заявила Меркель.

По ее словам, Лашет уделяет «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними». И выразила надежду на то, что именно эти качества сформируют его деятельность «в качестве канцлера Федеративной Республики Германия».