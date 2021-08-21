В Германии назвали плюсы официального преемника Меркель для России
Немецкий политолог в эфире НСН рассказал о преимуществе кандидатуры Армина Лашета для России на посту канцлера Германии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель «твердо убеждена», что ее преемником на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) станет Армин Лашет. Об этом она заявила на митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании союза, сообщает Zeit 21 августа.
«Это повод бороться, чтобы за этими <…> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — цитирует РИА Новости Ангелу Меркель.
Она подчеркнула, что предстоящие выборы станут первыми с 1994 года, «в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание... За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет», заявила Меркель.
По ее словам, Лашет уделяет «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними». И выразила надежду на то, что именно эти качества сформируют его деятельность «в качестве канцлера Федеративной Республики Германия».
Немецкий политолог Александр Рар с высокой долей вероятности считает, что Меркель заменит на посту канцлера Лашет. Об этом эксперт заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я почти уверен, что к власти придет Армин Лашет, а у него положительное отношение к сотрудничеству с Россией. Возможно, в этом отношении он будет даже лучше Меркель. Для Германии и Европы очень важны демократические ценности – права человека, гражданское общество во всем мире. В этом вопросе Германии и России не всегда удается достичь взаимопонимания, но нельзя забывать об общих интересах, надо стараться найти общий язык. И Лашет это понимает. Если к власти придут «Зеленые», тогда будет очень идеологизированная политика. В этом случае, я боюсь, отношения между Германией и Россией резко могут испортиться», - резюмировал Рар.
На пост канцлера ФРГ от партии «Зелёные» выдвинута Анналена Бербок, которая резко негативно относится к «Северному потоку - 2».
Напомним, Ангела Меркель уйдет с должности канцлера, которую занимает с 2005 года, после парламентских выборов, замеченных в ФРГ на сентябрь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+63 050 / сут.
Умерли
175 тыс.+2 373 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+65 015 / сут.
- В Китае обратили внимание на букет Путина для Меркель
- Захарова высказалась по поводу отказа Испании пускать корабли РФ в порт Сеуты
- Главы МИД России и Пакистана по телефону провели переговоры о ситуации в Афганистане
- Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов
- В Германии назвали плюсы официального преемника Меркель для России
- ЕС не намерен признавать «Талибан»
- Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии задержали
- Анонимному хакеру вручат 150 тыс. рублей за взлом тестового онлайн-голосования
- Самолет из Волгограда приземлился в Москве после сигнала бедствия
- Задержан еще один сбежавший из психбольницы в Бурятии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru