Рекордная посещаемость: Регбисты рассказали о развитии спорта в России

Калининград стал очень регбийным регионом буквально за несколько лет, а строительство высококлассных стадионов привлекает в спорт молодежь и зрителей, заявил заместитель директора по коммуникациям Федерации регби России Михаил Плеханов в пресс-центре НСН.

«Для меня стадион «Ростех Арена» один из самых любимых. У нас все было невероятно здорово организовано на чемпионатах Европы. В 2020 году на стадионе прошёл матч мужского чемпионата Европы по регби-15 между сборными России и Португалии (россияне победили со счетом 19:18). В 2021 году в Калининграде во второй раз прошло первенство Европы по регби среди юниоров. Мы готовы возвращать эти чемпионаты в Калининград, это удобно логистически, плюс прекрасное поле. Конечно, развитие стадионов играет не последнюю роль в развитии самого спорта. Мы переживаем хороший период, он сложный экономически, но работа ведется, дети интересуются этим видом спорта. Калининград – это очень регбийный регион, за последние пять лет очень много всего открылось, а люди начали рекордно ходить на матчи», - рассказал он.

«Ростех Арена» - стадион в Калининграде, построенный в 2018 году для матчей чемпионата мира по футболу.

