Ведущие японские банки потеряли более $2,7 млрд из-за антироссийских санкций

Как отмечает вещатель, основные потери связаны с невозможностью клиентов вернуть кредиты банкам из-за введения антироссийских санкций.

Общая сумма средств, которые три банковские группы выделили на связанные с Россией проекты (в том числе неиспользованные кредитные линии), составляет 1 трлн иен (более $7,7 млрд), пишет Газета.ру.

Кроме того, в Sumitomo Mitsui опасаются за свою дочернюю компанию в РФ, которая может быть реквизирована, отмечает РИА ФАН.

