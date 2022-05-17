Ведущие японские банки потеряли более $2,7 млрд из-за антироссийских санкций
Потери ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho из-за санкций в отношении России превысили 350 млрд иен (более $2,7 млрд) по итогам 2021 финансового года. Об этом сообщает телеканал NHK.
Как отмечает вещатель, основные потери связаны с невозможностью клиентов вернуть кредиты банкам из-за введения антироссийских санкций.
Общая сумма средств, которые три банковские группы выделили на связанные с Россией проекты (в том числе неиспользованные кредитные линии), составляет 1 трлн иен (более $7,7 млрд), пишет Газета.ру.
Кроме того, в Sumitomo Mitsui опасаются за свою дочернюю компанию в РФ, которая может быть реквизирована, отмечает РИА ФАН.
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