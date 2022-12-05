Немецкий политик заявил, что Германии не стать гарантом безопасности

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники. Он отметил, что Берлин делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка. Ульрих Зингер отметил, что Германия не может обеспечить безопасное прохождение предстоящей зимы даже для немцев.

«Германия не может в данный момент стать гарантом европейской безопасности. Весь мир смеется над тем, как мы действуем. В Катаре мы показали жест, закрывали рот рукой, а сейчас, когда уехали, все там смеются. Мы не играли в футбол, а хотели делать политику. Германия отказывается от нефти, газа… Как страна, которая действует настолько безумно, может стать гарантом чего-то? Мы потеряли все доверие в Европе, это нереально. У нас нет оружия, энергии. Мы даже не можем гарантировать безопасно жить, потому что мы не знаем, как топить, если зима будет долгая и холодная», - сказал Зингер.

При этом он отметил, что большинство жителей Германии уверены, что энергию можно будет вырабатывать с помощью ветра и солнца. Однако, указал Зингер, гражданам нужно «проснуться», так как в стране слишком много промышленности, которая не сможет проработать на такой ненадежной энергии.