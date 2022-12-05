Немецкий политик заявил, что Германии не стать гарантом безопасности
У ФРГ нет оружия, энергии и газа, страна, которая действует безумно, не сможет гарантировать европейскую безопасность, отметил в эфире НСН Ульрих Зингер.
Германия не сможет стать гарантом европейской безопасности, весь мир смеется над действиями страны, которая уже потеряла все доверие в Европе, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники. Он отметил, что Берлин делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка. Ульрих Зингер отметил, что Германия не может обеспечить безопасное прохождение предстоящей зимы даже для немцев.
«Германия не может в данный момент стать гарантом европейской безопасности. Весь мир смеется над тем, как мы действуем. В Катаре мы показали жест, закрывали рот рукой, а сейчас, когда уехали, все там смеются. Мы не играли в футбол, а хотели делать политику. Германия отказывается от нефти, газа… Как страна, которая действует настолько безумно, может стать гарантом чего-то? Мы потеряли все доверие в Европе, это нереально. У нас нет оружия, энергии. Мы даже не можем гарантировать безопасно жить, потому что мы не знаем, как топить, если зима будет долгая и холодная», - сказал Зингер.
При этом он отметил, что большинство жителей Германии уверены, что энергию можно будет вырабатывать с помощью ветра и солнца. Однако, указал Зингер, гражданам нужно «проснуться», так как в стране слишком много промышленности, которая не сможет проработать на такой ненадежной энергии.
«Большинство немцев верит, что все будет хорошо и что можно через солнце и ветер достать много энергии. Но это нереально. Когда-нибудь люди проснутся, потому что будет очень холодно или рабочее место исчезнет. Мы имеем очень много промышленности, которая требует очень много энергии. Энергия через солнце и ветер ненадежная. Пока у людей спокойные настроения, все дорожает, они ругаются, но пока все тихо. Сейчас нужно очень сильно действовать, чтобы ситуация была нормальной через годы, а Шольц ничего не делает», - резюмировал Зингер.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО была и остается центральным гарантом безопасности Европы. По словам канцлера, желание российской стороны изменить границы в Европе показало, как важен Североатлантический альянс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Путин повысил прожиточный минимум в 2023 году на 456 рублей
- Marca: Криштиану Роналду станет игроком «Аль-Насра» с 1 января
- Песков заявил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
- Путин утвердил федеральный бюджет до 2025 года
- Шольц заявил, что ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу
- Рамзан Кадыров в стихах обратился к Владимиру Зеленскому
- Литва отказалась запрещать изучение русского языка в школах
- Россия готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора
- Максим Кац* стал первым оштрафованным по новому закону об обязанностях иноагентов
- Молдавия засекретит данные об объеме накопленного газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru