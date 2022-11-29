Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию с 2026 года
29 ноября 202212:41
Катарская нефтегазовая компания QatarEnergy подписала соглашение с американской ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года. Об этом сообщает агентство QNA со ссылкой на информацию QatarEnergy.
«QatarEnergy подписала долгосрочное соглашение с ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию сроком на 15 лет», — отмечается в сообщении.
Сделка предусматривает поставку около 2 млн тонн СПГ в год с 2026 года.
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29 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru