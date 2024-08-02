«Потепление!»: Немецкий политолог увидел в обмене готовность США и России к переговорам
Состоявшийся обмен заключенными может свидетельствовать о начале переговорного процесса между Россией и США, в том числе и по Украине, сказал НСН Александр Рар.
В состоявшемся накануне обмене заключенными между США и Россией Запад одержал моральную победу, а Россия - политическую, сказал в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.
Накануне Россия и США обменялись в Турции 26 заключенными. В Россию отправились десять освобожденных. Также трое человек будет передано США, 13 – Германии. Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся в результате обмена россиян у трапа самолета в аэропорту «Внуково». Рар отметил, что Россия получила своих «агентов», а Запад - «диссидентов из России».
«С политической точки зрения выиграла Россия, потому что получила назад, скажем прямо, своих агентов, которые находились в западных тюрьмах. Запад, можно сказать, одержал моральную победу, потому что получил диссидентов из России, которых на Западе считают борцами за инакомыслие и либеральные ценности», - сказал собеседник НСН.
По его словам, состоявшийся обмен заключенными может свидетельствовать о начале переговорного процесса, в том числе и по Украине.
«Такие обмены не проводятся перед серьезными эскалациями. Наоборот, обмены всегда, даже во времена Холодной войны, проводились при начале фазы потепления отношений между двумя сторонами. На сделку пошли обе стороны, мне кажется, что это начало какого-то процесса сближения. Это чувствуется по выступлениям политиков, которые хотят сдержать какую-либо возможную эскалацию. Сейчас на Ближнем Востоке может пройти такой конфликт, что все внимание Америки и Европы будет оторвано от Украины и направлено на «тушение пожаров» там. Этот момент может свидетельствовать о начале какого-то переговорного процесса по Украине, который может начаться во второй половине этого года», - заключил политолог.
Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что беспрецедентный обмен заключенными из семи стран не состоялся бы без содействия российских и американских дипломатов.
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