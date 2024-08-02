«Потепление!»: Немецкий политолог увидел в обмене готовность США и России к переговорам

По его словам, состоявшийся обмен заключенными может свидетельствовать о начале переговорного процесса, в том числе и по Украине.

«Такие обмены не проводятся перед серьезными эскалациями. Наоборот, обмены всегда, даже во времена Холодной войны, проводились при начале фазы потепления отношений между двумя сторонами. На сделку пошли обе стороны, мне кажется, что это начало какого-то процесса сближения. Это чувствуется по выступлениям политиков, которые хотят сдержать какую-либо возможную эскалацию. Сейчас на Ближнем Востоке может пройти такой конфликт, что все внимание Америки и Европы будет оторвано от Украины и направлено на «тушение пожаров» там. Этот момент может свидетельствовать о начале какого-то переговорного процесса по Украине, который может начаться во второй половине этого года», - заключил политолог.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что беспрецедентный обмен заключенными из семи стран не состоялся бы без содействия российских и американских дипломатов.

