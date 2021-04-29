За водой как на войну. Конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Настоящие боевые действия вспыхнули в этот четверг на границе Таджикистана и Киргизии. Пограничники двух стран обстреливали заставы на противоположной стороне с применением минометов, стянули в район конфликта бронетехнику. Впрочем, властям двух стран ближе к вечеру удалось договориться о прекращении огня и отводе сил.

Конфликт начался в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией. Стороны обвиняют друг друга в создании препятствий соседям в доступе к воде. Таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта. Это возмутило местных жителей-киргизов, которые схватились за камни и охотничьи ружья. Затем к столкновениям с двух сторон подключились военные. Сообщалось о 2 погибших и более 30 пострадавших.



К чести руководства двух стран конфликт удалось погасить максимально оперативно. Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о полном прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации. Стороны также договорились в самое ближайшее время провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, провести разъяснительную работу с местным населением приграничных районов.

Нынешние столкновения на границе Таджикистана и Киргизии – далеко не первый случай возникновения пограничных конфликтов из-за воды. Только за последнее десятилетие таких было около полутора сотен, - отмечает РИА Новости. Ситуация усугубляется вопросом делимитации границ, который так и не завершен, несмотря на то, что с распада СССР прошло уже 30 лет. Спорных участков между двумя странами насчитывается около семидесяти, причем, некоторые из них затрагивают населенные районы. Что же касается района, где «полыхнуло» в этот раз, то Исфара, например, является центром крупнейшего плодовощеводческого района Таджикистана, где каждый источник воды приобретает стратегическое значение.

Рассчитывать на то, что после нынешнего конфликта стороны в пожарном порядке завершат делимитацию границы, вряд ли приходится. Без взаимных уступок компромисс в этом вопросе невозможен. А внутриполитическая обстановка, особенно в Киргизии, такова, что любую уступку сочтут предательством национальных интересов. При этом ответ на вопрос, надолго ли хватит «разъяснительной работы» с местным населением, тоже вполне очевиден. А значит, за водой по-прежнему будут ходить как на войну.

