Постпреды стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Новый пакет санкций против Белоруссии согласовали постпреды стран ЕС, сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.

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Как отмечается, ограничения против Минска вводятся из-за ситуации в республике и причастности к агрессии России против Украины.

Санкции, как указывает испанское постпредство, будут объявлены против физических лиц Белоруссии, а также белорусских организаций.

Ранее стало известно, что ЕС согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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