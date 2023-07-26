Постпреды стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Как отмечается, ограничения против Минска вводятся из-за ситуации в республике и причастности к агрессии России против Украины.

Санкции, как указывает испанское постпредство, будут объявлены против физических лиц Белоруссии, а также белорусских организаций.

Ранее стало известно, что ЕС согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

