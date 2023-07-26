Постпреды стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
26 июля 202314:42
Новый пакет санкций против Белоруссии согласовали постпреды стран ЕС, сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.
Как отмечается, ограничения против Минска вводятся из-за ситуации в республике и причастности к агрессии России против Украины.
Санкции, как указывает испанское постпредство, будут объявлены против физических лиц Белоруссии, а также белорусских организаций.
Ранее стало известно, что ЕС согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru