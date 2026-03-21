Россиянка Исакова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в КНР

Российская триатлонистка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира в китайском Хайкоу.

Спортсменка одержала победу на дистанции 0,75 км вплавь, 20 км на велосипедах и 5 км бегом с результатом 57 минут 40 секунд.

В тройку лучших также попали австралийка Софи Маловецки и представительница Великобритании Сиан Рейнсли.

Следующий этап Кубка мира по триатлону пройдет в Чэнду 9-10 мая.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов стал чемпионом Европы в спринте.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
