Россиянка Исакова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в КНР
21 марта 202609:30
Российская триатлонистка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира в китайском Хайкоу.
Спортсменка одержала победу на дистанции 0,75 км вплавь, 20 км на велосипедах и 5 км бегом с результатом 57 минут 40 секунд.
В тройку лучших также попали австралийка Софи Маловецки и представительница Великобритании Сиан Рейнсли.
Следующий этап Кубка мира по триатлону пройдет в Чэнду 9-10 мая.
Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов стал чемпионом Европы в спринте.
