WP: США готовят ограничения против Киргизии за «обход» антироссийских санкций
Вашингтон готовит экономические меры в отношении Киргизии, чтобы принудить республику прекратить якобы осуществляющийся экспорт подсанкционных товаров в Россию. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников США.
Ранее в Евросоюзе заявляли о «подозрительном» увеличении торговых потоков из стран ЕС в некоторые государства Центральной Азии, а из них — в Россию.
«Администрация [президента США Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — отмечается в материале.
По словам источников, об ограничениях могут сообщить уже на этой неделе. Отмечается, что подготовке ограничений предшествовали «месяцы бесплодных визитов» дипломатов США и ЕС в Бишкек.
В июне в Евросоюзе объявили о введении санкций против организаций, зарегистрированных в Иране, Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии, Армении, напоминает телеканал «360». Ограничения касаются компаний, которые якобы сотрудничают с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru