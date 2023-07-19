WP: США готовят ограничения против Киргизии за «обход» антироссийских санкций

Ранее в Евросоюзе заявляли о «подозрительном» увеличении торговых потоков из стран ЕС в некоторые государства Центральной Азии, а из них — в Россию.

«Администрация [президента США Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — отмечается в материале.

По словам источников, об ограничениях могут сообщить уже на этой неделе. Отмечается, что подготовке ограничений предшествовали «месяцы бесплодных визитов» дипломатов США и ЕС в Бишкек.

В июне в Евросоюзе объявили о введении санкций против организаций, зарегистрированных в Иране, Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии, Армении, напоминает телеканал «360». Ограничения касаются компаний, которые якобы сотрудничают с Россией.

