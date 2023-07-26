Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против россиян

В представительстве председательствующей в Совете ЕС Испании указали, что постоянные представители Евросоюза согласовали продление ограничений, «связанных с территориальной целостностью Украины».

Отмечается, что с начала спецоперации 24 февраля 2022 года Евросоюз ввёл уже 11 пакетов антироссийских санкций. Под ограничения попали порядка 1800 россиян и российских компаний.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации в республике и причастности к агрессии России против Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

