Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против россиян
Евросоюз намерен ещё на полгода продлить персональные санкций против российских граждан и компаний в связи со спецоперацией на Украине.
В представительстве председательствующей в Совете ЕС Испании указали, что постоянные представители Евросоюза согласовали продление ограничений, «связанных с территориальной целостностью Украины».
Отмечается, что с начала спецоперации 24 февраля 2022 года Евросоюз ввёл уже 11 пакетов антироссийских санкций. Под ограничения попали порядка 1800 россиян и российских компаний.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации в республике и причастности к агрессии России против Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru