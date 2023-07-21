Захарова пообещала ответ на новые санкции США и Канады
Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции США и Канады, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Новые санкции свидетельствуют о бессилии американской администрации и властей Канады, считает Захарова. Она отметила, что Западу не удалось обрушить российскую экономику.
«Отсюда проистекает лихорадочное стремление «бить по площадям», - объяснила представитель МИД.
Она не исключила, что компании и физлица для санкций берутся из списков, формируемых Киевом.
США 20 июля объявили о новых антироссийских санкций. В ограничительный список попали пять банков, бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие физические и юридические лица, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru