Захарова пообещала ответ на новые санкции США и Канады

Новые санкции свидетельствуют о бессилии американской администрации и властей Канады, считает Захарова. Она отметила, что Западу не удалось обрушить российскую экономику.

«Отсюда проистекает лихорадочное стремление «бить по площадям», - объяснила представитель МИД.

Она не исключила, что компании и физлица для санкций берутся из списков, формируемых Киевом.

США 20 июля объявили о новых антироссийских санкций. В ограничительный список попали пять банков, бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие физические и юридические лица, сообщает «Радиоточка НСН».

