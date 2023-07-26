Постпредство РФ при ООН обвинило Украину в использовании зернохранилищ в военных целях
Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Украина, прикрываясь зерновой сделкой, использовала зернохранилища и портовые объекты в военных целях, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН он представил видеоролики, которые, по его словам, были размещены в соцсетях самими украинцами.
«Из этих роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах портовых объектов, которые Украина, как уже сегодня очевидно, под прикрытием черноморской сделки и в её нарушение использовала в военных целях», - заключил дипломат.
Ранее Полянский заявил, что Украина под прикрытием зерновой сделка накапливала в своих портах значительные военно-промышленные и топливные мощности, сообщает RT.
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