Постпредство РФ при ООН обвинило Украину в использовании зернохранилищ в военных целях

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН он представил видеоролики, которые, по его словам, были размещены в соцсетях самими украинцами.

«Из этих роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах портовых объектов, которые Украина, как уже сегодня очевидно, под прикрытием черноморской сделки и в её нарушение использовала в военных целях», - заключил дипломат.

Ранее Полянский заявил, что Украина под прикрытием зерновой сделка накапливала в своих портах значительные военно-промышленные и топливные мощности, сообщает RT.

