Постпредство РФ при ООН обвинило Украину в использовании зернохранилищ в военных целях

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Украина, прикрываясь зерновой сделкой, использовала зернохранилища и портовые объекты в военных целях, сообщает ТАСС.

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Выступая на заседании Совета Безопасности ООН он представил видеоролики, которые, по его словам, были размещены в соцсетях самими украинцами.

«Из этих роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах портовых объектов, которые Украина, как уже сегодня очевидно, под прикрытием черноморской сделки и в её нарушение использовала в военных целях», - заключил дипломат.

Ранее Полянский заявил, что Украина под прикрытием зерновой сделка накапливала в своих портах значительные военно-промышленные и топливные мощности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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