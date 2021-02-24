Тихановская «признала» Крым и Донбасс украинскими

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью журналисту Дмитрию Гордону озвучила свою позицию по принадлежности Крыма.

Она утвердительно ответила на вопрос, считает ли Крым и Донбасс Украиной. Политик добавила, что раньше вопрос о принадлежности полуострова обсуждался с юридической и фактической стороны, однако теперь, по ее словам «все очевидно».

«Еще недавно говорилась фраза "де-юре, де-факто", но когда мы понимаем, что по закону президент проиграл, но фактически он удерживает власть, уже не надо ничего вуалировать», - отметила Тихановская.

Комментируя вопрос, считает ли она действия России в отношении Украины преступлением, политик сказала, что преступление совершает не государство и его население, а отдельные люди. А для определения виновных, по ее словам, необходимо провести расследование перед тем, как делать какие-либо выводы.