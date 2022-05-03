Постпред США в ООН: украинский конфликт – не война между США и Россией
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что события на Украине не являются войной между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном давлении США на некоторые африканские страны, чтобы они поддержали осуждение действий России, Томас-Гринфилд подчеркнула, что «США никогда не оказывают давления».
Она также добавила, что США обращаются с призывом к странам занять «правильную позицию», потому что речь идет о нападении на суверенитет страны и целостность украинской границы.
Ранее Линда Томас-Гринфилд сообщила, что в ближайшие недели планирует визит в Сирию, чтобы получить новую информацию по гуманитарной помощи, поступающей в Сирию через трансграничный механизм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru