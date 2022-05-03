Постпред США планирует визит в Сирию
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что собирается посетить Сирию в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости.
Томас-Гринфилд намерена получить новую информацию по гуманитарной помощи, поступающей в Сирию через трансграничный механизм.
Сообщается, что на данный момент на границе Сирии действует единственный КПП «Баб-эль-Хава», его срок истекает в июле.
Ранее постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россию невозможно исключить из Совета Безопасности ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Постпред США планирует визит в Сирию
- Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая
- НАТО утвердил кандидатуру на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе
- NASA планирует продолжить сотрудничество с Россией в программе МКС до 2030 года
- В ООН заявили, что не знают точного числа гражданских на заводе «Азовсталь»
- Болгария и Чехия могут запросить исключение из эмбарго на импорт нефти из РФ
- Макрон призвал Путина продолжить обеспечение эвакуации с «Азовстали»
- Слезть с нефтяной иглы. Новые санкции изменят экономику России
- СМИ: Российские силовики обнаружили в Херсонской области пыточную камеру
- Боевую технику ВСУ будут ремонтировать и модернизировать в Словакии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru