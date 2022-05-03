Постпред США планирует визит в Сирию

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что собирается посетить Сирию в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости.

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Томас-Гринфилд намерена получить новую информацию по гуманитарной помощи, поступающей в Сирию через трансграничный механизм.

Сообщается, что на данный момент на границе Сирии действует единственный КПП «Баб-эль-Хава», его срок истекает в июле.

Ранее постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россию невозможно исключить из Совета Безопасности ООН.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:СШАСирия
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