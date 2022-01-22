В США допустили «военные контрмеры» против России
США не исключают никаких мер в качестве ответа на возможные действия России на Украине, при этом в сфере военной поддержки речь идет об отправке вооружений и «советах». Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому каналу «Журнал-ТВ».
Отвечая на вопрос о возможных «военных контрмерах», постпред подчеркнула, что Вашингтон «ничего не исключает в плане ответа.
«Но, как вы знаете, мы работаем с Украиной с 2014 года, мы предоставили их армии помощь на $2,7 млрд. Недавно, во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании. Мы продолжим предоставлять военное снаряжение Украине и оказывать украинцам помощь советом», — рассказала дипломат.
Вместе с тем Томас-Гринфилд отметила, что США продолжают работу на дипломатическом направлении и надеются на дипломатическое решение ситуации. Однако, если найти его не удастся, США «ответят на любые действия, которые Россия предпримет в отношении Украины».
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