В Конгресс США внесли проект санкций против руководства РФ

Отмечается, что документ был внесен главой международного комитета палаты представителей США демократом Грегори Миксом. Проект предполагает введение санкций в отношении России в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

В случае принятия проекта под санкции попадут президент РФ Владимир Путин и другие представители российского руководства, госдолг, газопровод «Северный поток - 2».

