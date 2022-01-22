В Конгресс США внесли проект санкций против руководства РФ

Проект санкций против руководства РФ внесли в Конгресс США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что документ был внесен главой международного комитета палаты представителей США демократом Грегори Миксом. Проект предполагает введение санкций в отношении России в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

В случае принятия проекта под санкции попадут президент РФ Владимир Путин и другие представители российского руководства, госдолг, газопровод «Северный поток - 2».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Конгресс США
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