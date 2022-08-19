Постпред РФ Ульянов допустил, что делегация МАГАТЭ посетит ЗАЭС в начале сентября

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Постпред отметил, что говорить о деталях визита пока рано, эти вопросы «чрезвычайно чувствительные».

«Когда может состояться миссия - прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может вполне реально идти о первых числах сентября, если только опять не возникнут какие-то посторонние факторы, не имеющие отношения к целям и задачам визита МАГАТЭ», — цитирует Ульянова ТАСС.

При этом постпред считает, что Киев пытается помешать проведению миссии.

Ульянов добавил, что обстановка на Запорожской АЭС крайне тревожная. Вместе с тем постпред считает, что МАГАТЭ не поддержит предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг электростанции, так как подобные вопросы «к мандату МАГАТЭ отношения не имеют».

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ФОТО: РИА Новости
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