Постпред РФ при ОБСЕ: Разведение сил в Донбассе внушает оптимизм
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что процесс разведения сил в Донбассе внушает осторожный оптимизм. Об этом сообщает РИА Новости.
Лукашевич отметил, что на данный момент важно, чтобы у отведенных подразделений не было возможности вернуться на позиции, как это случилось в 2016 году. Дипломат также выразил надежду, что следующие этапы разведения – демонтаж фортификаций и разминирование – пройдут по согласованному с Контактной группой графиком, а затем получат верификацию Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ).
Отметим, что процесс разведения сторон неоднократно срывался. Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН обратил внимание на политические игры со стороны Украины вокруг разведения сил в Донбассе.
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