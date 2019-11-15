Постпред РФ при ОБСЕ: Разведение сил в Донбассе внушает оптимизм

Лукашевич отметил, что на данный момент важно, чтобы у отведенных подразделений не было возможности вернуться на позиции, как это случилось в 2016 году. Дипломат также выразил надежду, что следующие этапы разведения – демонтаж фортификаций и разминирование – пройдут по согласованному с Контактной группой графиком, а затем получат верификацию Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ).

Отметим, что процесс разведения сторон неоднократно срывался. Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН обратил внимание на политические игры со стороны Украины вокруг разведения сил в Донбассе.







