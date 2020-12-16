Постпред РФ при ЕС считает, что в заявлении Навального об «отравлении» нет логики

Постоянный представитель России при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов заявил, что в заявлении Алексея Навального о его «отравлении конкретными людьми» отсутствует логика.

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Он полагает, что оппозиционный политик так решил поддержать интерес к себе.

«Очевидно, на фоне пандемии и других новостей "первой линии" судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес», - заявил Чижов в ходе онлайн-брифинга.

Дипломат добавил, что заявление Навального вызывает «массу вопросов».

Ранее ситуацию с Навальным прокомментировал министр иностранный дел РФ Сергей Лавров. По его словам, позиция Запада - «раз Москва молчит, значит, виновата» - ущербна.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Алексей Навальный
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