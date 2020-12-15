Навальный обратится в ФСБ и СК из-за новых публикаций об обстоятельствах его отравления

Алексей Навальный обратиться в Следственной комитет и ФСБ в связи с публикациями в СМИ новых обстоятельств его отравления. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует», - сказал Навальный. Он отметил, что делает заявление в соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса.