Лавров раскритиковал подходы Запада к обвинениям РФ в связи с отравлением Навального

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада обвинить Москву в отравлении Алексея Навального являются «ущербными», сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в Загребе российский министр отметил, что когда заходит речь «об установлении фактов», то у «западных партнеров» появляется «нежелание выполнять международно-правовые нормы».

«Раз Москва молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», - подытожил Лавров, добавив, что сообщения о двойном или тройном отравлении Навального лишний раз намекают на нежелание партнёров установить факты.

Ранее глава российского дипведомства выразил мнение, что что отравляющие вещества могли попасть в организм Навального в Германии или во время его транспортировки самолетом в Берлин.