Постпред РФ предупредил о рисках выхода из Совета Европы

По его словам, «в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы. Россия присоединилась к 68 из них». Как отметил постпред, выход из организации приведет к автоматическому выходу из конвенций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия является сторонником диалога и не собирается выходить из Совета Европы.

По его словам, Кремль будет работать с ассамблеей пока такое взаимодействие возможно.

