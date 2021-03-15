Постпред РФ предупредил о рисках выхода из Совета Европы
Выход России из Совета Европы приведет к автоматическому выходу страны из ряда конвенций, дополнительных протоколов и частичных соглашений совета, к которым присоединилась Москва, пишет «Независимая газета» со ссылкой на постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского.
По его словам, «в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы. Россия присоединилась к 68 из них». Как отметил постпред, выход из организации приведет к автоматическому выходу из конвенций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия является сторонником диалога и не собирается выходить из Совета Европы.
По его словам, Кремль будет работать с ассамблеей пока такое взаимодействие возможно.
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