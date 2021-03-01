Прикрыть окно в Европу. В России задумались о самоизоляции

России следует быть готовой к выходу из Совета Европы в случае инициирования организацией трехстороннего механизма мониторинга в отношении нашей страны. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой. Роль России в ПАСЕ и в Совете Европы должна быть пересмотрена, уверен г-н Толстой. Пока, по его словам, никакие темы, которые Россия предлагает в качестве объединительных, «там не поддерживаются».

«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, всё так и будет — конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны», - такие слова вице-спикера Госдумы приводит ТАСС.

Если трехсторонняя процедура все же будет запущена, надо быть готовыми к выходу – «терпеть эту унизительную историю мы не можем», заявил парламентарий на круглом столе «Двадцать пять лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

Поводом для нового витка обострения отношений между Россией и ЕС стало так называемое дело Навального. Не так давно Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленного освобождения Алексея Навального, осужденного в России к реальному сроку заключения за нарушения правил условного срока по делу «Ив Роше».

Вкратце о том, что представляет собой трехсторонний механизм, упомянутый вице-спикером Госдумы. Это своего рода план мероприятий по урегулированию разногласий с одной из стран-участниц Совета Европы. По инициативе Комитета министров Совета Европы, Парламентской ассамблеи или генсека организации в государство-нарушитель отправляется миссия Совета Европы, по итогам работы которой принимается дорожная карта по выходу из ситуации. В случае провала этого плана членство страны в Совете Европы может быть приостановлено, а в худшем случае страна может быть исключена из организации.

Оппонентом Петра Толстого в вопросе возможного выхода из Совета Европы выступила Уполномоченный по правам человека в России. На том же круглом столе, где вице-спикер Госдумы призвал быть готовыми к выходу из СЕ, Татьяна Москалькова высказалась за сохранение этой площадки для диалога. По ее словам, противостояние между Россией и Европой будет только нарастать, и в таких условиях должна оставаться возможность доносить свое «видение развития общества и интеграции». По словам омбудсмена, при контактах с представителями СЕ у России появляется возможность «донести истинное положение вещей». «Зачем себя лишать этого? Они приезжают к нам и возвращаются иногда совершенно с другими мнениями», - заявила она.

Окончательное решение о том, как быть с «окном в Европу», остается за президентом России.

